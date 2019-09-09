09.09.2019 16:19

Bursa'da okul çevreleri abluka altında

Polis ekipleri okulların çevresinde denetimlerini artırdı

BURSA - Bursa'da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başlarken, emniyet ekipleri okul önleri ve çevresinde kuş uçurtmuyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önleri ve çevresinde denetimlerini arttırdı. Bugün itibari ile bütün okul çevrelerinde çok sayıda ekiple denetimler başladı. Okulların çevresinde bulunan şüpheli araç ve kişilere yönelik kimlik sorgulaması yapan ekipler, araç ve kişilerin üzerini aradı. Polis ekipleri, öğrenci servislerini tek tek durdurup, sürüleri ve servis minibüslerini denetledi. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA