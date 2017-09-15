Bursa'da Öğrencilerin Okula Giriş Saatlerini Vali Küçük Açıkladı

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa'da tekli ve çiftli eğitim yapan okullarda okula başlama saatlerini açıkladı.



Bursa Valiliği, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın, illerdeki okula başlama saatleriyle ilgili yetkinin valilere verildiğini açıklamasının ardından okul saatlerine gün ışığı uygulaması yaptı. Bursa Valiliği'nde Yıldırım Belediyesi ile imzalanan Madde Bağımlıları ile Rehabilitasyon Merkezi Yapımı konulu iş birliği protokolü töreninde konuya ilişkin soruları da cevaplandıran Vali İzzettin Küçük, "Çocuklarımızı karanlığa koymayacağız. Çiftli eğitim yapanlarda ilköğretim, yani ilk dört 08.00'de başlayacak. Ortaokul 07.30'da başlayacak. Tekli eğitimde 08.45-09.15 olacak. Hayırlı olsun. En erken 08.00 olacak. Tekli eğitim dediğim yüzde 70-75 okullar 08.45'te başlayacak. Trafiği de rahatlatmak anlamında böyle düşündük. Tekli eğitim olan okullarımız bizim yüzde 70 civarında. Çoğunda 08.45'te başlayacak" dedi. - BURSA