Bursa'da oğlunu öldüren babaya 15 yıl, anneye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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Bursa'da oğlunu öldüren babaya 15 yıl, anneye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Bursa'da oğlunu öldüren babaya 15 yıl, anneye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa'da 34 yaşındaki oğulları Şenol Rençber'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan baba 15 yıl, anne ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da 34 yaşındaki oğulları Şenol Rençber'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan baba 15 yıl, anne ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Telat Rençber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

Önceki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanıkların, "altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Son sözü sorulan Telat Rençber, çok pişman olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık Ayşe Rençber müdafi de müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Telat Rençber'e, "altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, haksız tahrik ve takdir indirimiyle 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

Sanık Ayşe Rençber'e de aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmeden heyet, sanığın eylemini diğer sanığa yardım olarak gerçekleştirdiği anlaşıldığından 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına, haksız tahrik ve takdir indirimiyle ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl 14 Mart'ta Kestel ilçesi Gürsu TOKİ yolundaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını almış, cesedin evli ve bir çocuk babası olan Şenol Rençber'e (34) ait olduğu belirlenmişti.

Rençber'in 9 Mart'ta Bursa Adalet Sarayına geldiğini ve buradan babası Telat Rençber ile birlikte çıktığını belirleyen ekipler, 16 Mart'ta oğullarını öldürdükleri suçlamasıyla maktulün anne ve babasını gözaltına almıştı. Baba Rençber, oğlunu öldürdüğünü itiraf etmiş, Telat ve Ayşe Rençber çifti tutuklanmıştı. Yargılanan sanıklardan Ayşe Rençber'in daha sonra tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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Bursa'da oğlunu öldüren babaya 15 yıl, anneye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haberler
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