Bursa'da obezite ile mücadele devam ediyor

13.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:03

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün sağlıklı beslenme ve hareketli hayatı teşvik etme konusunda halkın bilgi düzeyini artırmak amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde, okullarda 'Sağlıklı Beslenme ve Haraketli Hayat' kulüpleri kurularak öğrencilere diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistler tarafından interaktif eğitimler verilecek. Öğrencilerden ayrıca kulüpte öğrendiği bilgileri arkadaşlarına ve yakınlarına anlatmaları istenecek. Projenin Nilüfer'de bulunan Emir-Koop İlkokulu'nda düzenlenen lansman etkinliğine ise, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı ile Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, obezitenin birçok sağlık problemini de beraberinde getiren önemli bir sağlık problemi olduğunun altını çizdi. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fazla kilolu olma ve obezite görülme sıklığının giderek arttığını, obezitenin özellikle çocukları da etkisi altına almaya başladığını dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Obezite ve hareketsiz hayat, kişinin hayatının her döneminde hayat kalitesinin olumsuz olarak etkilenmesi ile sonuçlanmaktadır. Olması gerekenin üstünde kiloya sahip çocuklar, insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, metabolik sendrom, mensturasyon düzensizlikleri, ortopedik sorunlar ve bazı ruhsal sorunlar ile yaygın olarak karşılaşmaktadır. Ayrıca çocukluk çağındaki obezitenin erişkin yaşlardaki aşırı kilo veya obezite ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Erişkin dönemde ortaya çıkabilecek bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların önlenebilmesi için çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve fiziksel aktivite büyük önem taşımaktadır. Bu konuda göstermiş oldukları desteklerden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrenciler Sağlık Elçisi Olacak

Toplumda obeziteye yönelik farkındalığı arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Öncelikle vatandaşlarımızın obezite nedir bilmesi gerekiyor. Bizler obeziteye yönelik hangi tedbirleri alarak ya da hangi davranışları geliştirerek önüne geçebiliriz, noktasında her alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün de tanıtımını gerçekleştirdiğimiz proje ile daha sağlıklı nesiller inşa edebilme adına okullarda, geleceğimizin teminatı olan çocuklara sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konusunu anlatacağız. Onlardan bir 'Sağlık Elçisi' olmalarını isteyip, bu çalışmalarda öğrendiklerini çevrelerindeki insanlara anlatmalarını isteyeceğiz.Proje kapsamında yapılacak çalışmalar, bu eğitim öğretim döneminde pilot ilçe olarak belirlediğimiz; Nilüfer, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi'deki okullarda devam edecek. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde ise bu çalışmayı il genelinde yürütmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, Emir-Koop İlkokulu öğrencileri tarafından sergilenen sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konulu tiyatro gösterisi de, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Kaynak: Bültenler