Bursa'da normalleşme sürecinin ilk geleneksel el sanatları sergisi açıldı
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Bursa'da normalleşme sürecinin ilk geleneksel el sanatları sergisi açıldı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme sürecinin ilk geleneksel el sanatları sergisi açıldı.

Bursa'da normalleşme sürecinin ilk geleneksel el sanatları sergisi açıldı
06.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:40

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme sürecinin ilk geleneksel el sanatları sergisi açıldı.

Yerel sanatkar İbrahim Koyun'a ait filografi, hat, ebru, ahşap yakma ile su kabağı işleme gibi pek çok geleneksel el sanatları eserlerinin sergilendiği organizasyon Ördekli Kültür Merkez'inde sanatseverlerle buluştu.

İbrahim Koyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2015 yılında özel sektörde çalışan bir sanatsever olarak, boş vakitlerimi çok sevdiğim geleneksel hat sanatları ile değerlendirmek üzere hat, ebru, filografi ve ahşap çalışmalarımına başlamıştım. Bugün bu sergi ile Bursalı sanatseverlerle buluşuyor olmam benim için çok heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ilk şahsi sergisi olduğunu kaydeden Koyun, bunun aynı zamanda Kovid-19 süreci sonrası normalleşme sürecinde kentteki ilk geleneksel el sanatları sergisi olmasının da ayrıca anlam kattığını belirtti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçiler için gerekli tüm tedbirleri aldıklarına değinen Koyun, sergi alanına dezenfektanlar yerleştirdiklerini, ayrıca ikramları da paketlenmiş ürünlerden seçtiklerini bildirdi.

Sergiyi ziyaret edeceklerden de bu süreçte aynı hassasiyeti göstererek maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini rica etti.

Koyun, "Yıllarca sanat sergilerini takip etmiş bir sanatsever olarak, bugün kendi eserlerimi sanatseverlerin beğenisine sunmaktan büyük gurur duyuyorum, buradan tüm Bursalıları sergiye davet ediyorum" diye konuştu.

Her gün 09.00 ila 22.00 saatleri arasında açık olan sergi, 12 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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