Çevre illeri yüksek risk grubunda bulunan Bursalılar, 'kontrollü normalleşme' sürecini değerlendirdi
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Çevre illeri yüksek risk grubunda bulunan Bursalılar, 'kontrollü normalleşme' sürecini değerlendirdi

02.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:04
Çevre illeri yüksek risk grubunda bulunan Bursalılar, 'kontrollü normalleşme' sürecini değerlendirdi

Bursa'da, kısıtlamaların büyük kısmı kalkarken, diğer illerin risk durumları vatandaşların, seyahat planlarını olumsuz etkiliyor.

Bursa'da, kısıtlamaların büyük kısmı kalkarken, diğer illerin risk durumları vatandaşların, seyahat planlarını olumsuz etkiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında 'orta risk' grubunu temsil eden sarı renk ile yer alan Bursa'nın komşu illeri Balıkesir ve Sakarya çok yüksek riski temsil eden kırmızı, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Yalova ve İstanbul ise, yüksek riski temsil eden turuncu rengi taşıyor

Hafta sonu akrabalarını ziyaret etmek için Antalya'ya gitmek istediğini belirten Melek Güleli, "Kısıtlamaların kalkması bence çok iyi oldu. Ama çevre illere gidemememiz yanlış bir şey. Çünkü ben mesela Antalya'ya gitmek istiyorum, gidemiyorum. Açıkçası bana göre bu yanlış. Kısıtlamaların tamamen kaldırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK NEYİ GEREKTİRİYORSA, ONA UYMAMIZ GEREKİYOR'

Bursa'dan komşu illere gidemeyeceklerini söyleyen Ali Demir de  "Bir an önce koşulların sağlanıp, açılmasını istiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ama çevremizdeki illerin açılmaması gerekiyorsa tabi ki açılmayacak. Çalışıyoruz, hafta sonu dinleniyoruz. Hafta sonu dışarı çıkmak isteyen diğer insanlar için kesinlikle zor olacak. Bursa'dan komşu illere kesinlikle gidemiyoruz" dedi.Sağlığın her şeyden önemli olduğunu ifade eden Seyfettin Balcı ise, "Sağlık neyi gerektiriyorsa ona uymamız gerekiyor vatandaş olarak. Yapacak başka bir şeyimiz yok, Bursa çok güzel, imkanları çok iyi ama dışarı çıkamıyoruz. İnşallah ileride daha güzel olacak" diye konuştu.

Çevre illeri yüksek risk grubunda bulunan Bursalılar, 'kontrollü normalleşme' sürecini değerlendirdi
Çevre illeri yüksek risk grubunda bulunan Bursalılar, 'kontrollü normalleşme' sürecini değerlendirdi
Çevre illeri yüksek risk grubunda bulunan Bursalılar, 'kontrollü normalleşme' sürecini değerlendirdi
Çevre illeri yüksek risk grubunda bulunan Bursalılar, 'kontrollü normalleşme' sürecini değerlendirdi
Çevre illeri yüksek risk grubunda bulunan Bursalılar, 'kontrollü normalleşme' sürecini değerlendirdi
Çevre illeri yüksek risk grubunda bulunan Bursalılar, 'kontrollü normalleşme' sürecini değerlendirdi
Çevre illeri yüksek risk grubunda bulunan Bursalılar, 'kontrollü normalleşme' sürecini değerlendirdi
Çevre illeri yüksek risk grubunda bulunan Bursalılar, 'kontrollü normalleşme' sürecini değerlendirdi
Çevre illeri yüksek risk grubunda bulunan Bursalılar, 'kontrollü normalleşme' sürecini değerlendirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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