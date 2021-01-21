Bursa'da Nilüfer Çayı buz tuttu, vatandaşlar üzerinde yürüdü

BURSA'da sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına inmesi nedeniyle Nilüfer Çayı'nın bazı kısımları buz tuttu. Akarsuyun buz tutan kısımları havadan görüntülenirken, bazı vatandaşlar buz tutan noktalarda yürüdü.

Bursa'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle 87 kilometre uzunluğundaki Nilüfer Çayı'nın Mihraplı Park'ındaki bazı kısımları buz tuttu. Akarsuyun buz tutan bölümlerinin tamamen buzla kaplandığı görülürken, bazı vatandaşlar, akarsu içerisinde donan kısımlarda yürüdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken ve buz tutan akarsu havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN