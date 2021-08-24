BURSA'DA 'NEŞELİ HAVUZLAR MUTLU ÇOCUKLAR' SERTİFİKA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda "Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar" projesi hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda "Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında eğitim alan öğrencilere Pilot Sanayi İlkokulunda sertifika töreni düzenlendi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş " İki senedir çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte çocuklarımız çok sıkıldı. Evlere kapanmak zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi olarak havuzlarımız var ama olmayan yerler için de 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesini hayata geçirdik. Tahminimden çok daha fazla ilgi gördü. Bu projeyi seneye daha fazla yerde yapacağız. Havuzlarımızdan 10 binden fazla çocuk yararlandı. Geleceğimiz olan çocuklarımız için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çocuklarınız bir spor, sanat dalıyla ilgilenmeli. Enerjisini oralarda atmalı. Çocuklarımızın gelişimi açısından bu tür aktiviteler çok değerli" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş ise "Salgın koşullarının hafiflemesi ve yaz döneminin başlamasıyla, koşullar itibariyle fiziksel hareket alanları daralan yavrularımız için bu daralmanın bir açılımı olarak ifade edebileceğimiz şekilde Bakanlığımızın öncülüğünde, başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere yerel yönetim birimlerimizin ve STK'ların desteğiyle "Telafide Ben de Varım" programı başlatıldı. Sadece okullarımız değil, şehrimizin her noktası birer eğitim sahası oldu. Bu faaliyetlerde, şehrimize ve öğrencilerimize gönül veren birçok paydaşımızla birlikte en büyük destekçimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. Başta Sayın Başkanımız olmak üzere ilgili birim yöneticilerinin ve çalışma ekiplerinin desteği ile okullarımız şenlik alanlarına dönüştüler. Okullarımız, özlemini çektiğimiz öğrenci sesleriyle can buldu, evlatlarımızın mutluluğu yüzlerimizi güldürdü. Öğrencilerimiz hem eğlendiler hem öğrendiler. Yaklaşık 10 bin çocuğumuza temel yüzme eğitimi verildi. Bugün sertifika töreni için bir araya geldiğimiz bu etkinlikler boyunca desteklerini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediyemizin kıymetli Başkanı Sayın Alinur Aktaş başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının çok değerli yöneticilerine ve fedakar ekiplerine şükranlarımı sunuyor; çalışmalar içinde görev alan tüm yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. " dedi.

Proje kapsamında Bursa'da 7 ilçede 8 okulun bahçesinde portatif yüzme havuzları kuruldu. 5 Temmuz - 25 Ağustos 2021 tarihleri arasında 3 farklı gruptan oluşan 6-13 yaş aralığındaki yaklaşık 10 bin çocuğa alanında uzman eğitmenler eşliğinde temel yüzme eğitimi verildi. Yüzme eğitimlerinin yanı sıra çocuklara; zeka oyunları, görsel sanatlar, halk oyunları, matematik becerileri, dil ve konuşma, afet eğitimi, bitki ve çiçek yetiştiriciliği ve ilk yardım eğitimleri verildi.

Projenin kapanış töreni, konser ve illüzyon gösterilerinin ardından çocuklara sertifikalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre