Bursa'da nefes kesen takipte yakalanan şahsın aracından uyuşturucu ve silah çıktı
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Bursa'da nefes kesen takipte yakalanan şahsın aracından uyuşturucu ve silah çıktı

Bursa'da nefes kesen takipte yakalanan şahsın aracından uyuşturucu ve silah çıktı - Yakalanan şahsın bir çok suçtan aranması olduğu çıktı Bursa'da polisin dur ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli, polisle yaşadığı uzun takip sonucu yakalandı.

Bursa'da nefes kesen takipte yakalanan şahsın aracından uyuşturucu ve silah çıktı
20.05.2020 03:09 | Son Güncelleme: 20.05.2020 03:09

Bursa'da nefes kesen takipte yakalanan şahsın aracından uyuşturucu ve silah çıktı

- Yakalanan şahsın bir çok suçtan aranması olduğu çıktı

BURSA - Bursa'da polisin dur ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli, polisle yaşadığı uzun takip sonucu yakalandı. Aracında silah ve uyuşturucu çıkan zanlı gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için ve polisten kaçtığından dolayı, 8 bin 715 lira da cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sanayi Cadde'si üzerinde şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan Serdal S, 16 BJ 388 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Otomobiliyle kaçmayan Serdal S, ile polisler arasında merkez Osmangazi İlçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde nefes kesen bir takip yaşandı. Çok sayıda polisin bölgeye sevk edilmesinin ardından önü kesilen Serdal S, Armağan sokak'ta durduruldu. Yapılan aramada araçta bir silah ile uyuşturucu madde bulunduran Serdal S, yapılan araştırmada da bir çok suçtan aranması olduğu ortaya çıktı. Serdal S gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ve polisten kaçtığından dolayı, 8 bin 715 lira cezai işlem uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekilerek, araçtaki aramalara otoparkta devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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