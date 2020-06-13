Bursa'da nefes kesen kovalamaca
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Bursa'da nefes kesen kovalamaca

Bursa'da nefes kesen kovalamaca Bursa'nın İnegöl İlçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçtakiler kovalamaca sonucu yakalandı.

13.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:43

Bursa'da nefes kesen kovalamaca

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçtakiler kovalamaca sonucu yakalandı. İki kişi gözaltına alınırken, kaçan sürücünün 4 ayrı suçtan araması olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Park caddesi üzerinde devriye gezen yunus ekipleri 16 Z plakalı özel otomobilinden şüphelenerek durdurmak istedi. Ancak ekiplerin dur ikazına uymayan araç sürücü kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca sonucu araç ve şahıslar Suyolu Caddesi'nde durduruldu ve gözaltına alındı. Araçtaki iki kişi gözaltına alınırken, yapılan kimlik kontrolünde sürücünün 4 ayrı suçtan dolayı yakalaması olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerin kaçtığı araç ise ayrıntılı arama yapılması için çekici yardımıyla karakola götürüldü. Nefes kesen kovalamaca sonucu mahalle halkı da sokağa dökülerek gelişmeleri sıcağı sıcağına izledi.

Şahısların gözaltına alınmak anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Öte yandan sürücüye dur ikazına uymamaktan, trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı 708 TL para cezası da kesildi.

Bursa'da nefes kesen kovalamaca

Kaynak: İHA

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