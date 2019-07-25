Bursa'da narkotik uygulaması

Bursa'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Osmangazi ilçesinde narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

Polis ekiplerince 2 şüphelinin üst aramasında 43 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Ayrıca uygulamada 112 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 36 araç kontrol edildi, iki sürücüye 4 bin 632 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA