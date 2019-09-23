Bursa'da narkotik operasyonu: 17 kişi gözaltında

23.09.2019 17:03

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu kullandıkları ve madde ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 17 kişi gözaltına alındı.



Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 450 gram bonzai, 375 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş esrar ve kokain, 4 hassas terazi, 3 tane ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 10'u hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, uyuşturucu satan A.S., Ü.Ç., T.Ö., İ.S., E.F., H.K. ve M.T. isimli 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A.S. ve Ü.Ç. tutuklanırken, 5 şahsın sorgusu devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA