Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı

15.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:00
Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı

BURSA'da, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

BURSA'da, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda E.T., Y.K., A.D., H.S., T.A. Z.M.U., V.C., C.C., A.A., G.A., S.Y., T.D., S.K. ve N.Y isimli 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 13 Kilo 700 gram bonzai, 2 kilo 650 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar yeşil reçeteye tabi ilaç, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 14 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden E.T., Y.K., A.D. ve H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken T.A. Z.M.U., V.C., C.C., A.A., G.A., S.Y., T.D., S.K. ve N.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı
Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı
Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı
Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı
Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı
Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 13:11:04. #1.14#
title