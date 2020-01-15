15.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:11

Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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