Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi
Haberler » Güncel » Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi - Haber

Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi

Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

15.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:11
Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi

'da ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak 'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler