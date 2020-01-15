Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2)

15.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:38

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA