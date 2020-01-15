Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2)
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Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

15.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:38
Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak 'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından ' yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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