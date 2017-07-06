Bursa'da Narko-sokak Uygulaması

Bursa'da yaklaşık 500 polisin katılımıyla narko-sokak uygulaması gerçekleştirildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde şehrin çeşitli mahallerinde narko-sokak uygulaması gerçekleştirildi. 62 ekipten oluşan 500 personelin katıldığı uygulamada 3 narkotik köpeği ve motosikletli timler de hazır bulundu. Uygulamada bin 105 kişi ve 403 araç sorgulandı. Uyuşturucu bulundurmak, ticaretini yapmak ve diğer suçlarla alakalı tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapıldı. 9 araç trafikten men edilirken, çalıntı 1 araç ise sahibine teslim edildi. 45 araca ise 29 bin 400 lira para cezası kesildi. - BURSA