Bursa'da müşteri kılığına giren polisten kaçak cep telefonu operasyonu
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Bursa'da müşteri kılığına giren polisten kaçak cep telefonu operasyonu

25.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:57
Bursa'da müşteri kılığına giren polisten kaçak cep telefonu operasyonu

BURSA polisi, gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları sattığı tespit edilen şüpheliyi müşteri kılığına girerek kargo firmasında suçüstü yakaladı.

BURSA polisi, gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları sattığı tespit edilen şüpheliyi müşteri kılığına girerek kargo firmasında suçüstü yakaladı. Kargo paketlerinde yapılan aramada 18 cep telefonu, 200 şarj adaptörü ve 200 şarj kablosu ele geçirilirken şüpheli Ramazan B. gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu kargo ile ilçeye getirilen kaçak cep telefonu ve aksesuarlarının satışa sunulacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler teknik takip başlattı. Gümrük kaçağı cep telefonlarının bir kargo firması aracılığıyla ilçeye getirildiğini tespit eden ekipler kargo firmasına müşteri kılığında girerek, şüpheli Ramazan B.'yi kaçak ürünleri kargodan aldığı sırada suçüstü yakaladı.

 Kargo paketlerinde yapılan aramalarda 18 cep telefonu, 200 şarj adaptörü ve 200 şarj kablosu ele geçirilirken şüpheli Ramazan B. gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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