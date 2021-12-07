BURSA'DA MUHTAR KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ - Haberler
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BURSA'DA MUHTAR KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Nezir Yalanız (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Nezir Yalanız (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Nezir Yalanız, 15 gün önce rahatsızlanarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yalanız, durumunun ağırlaşması ile hastanede tedavi altına alındı. Evli ve 3 çocuk babası Yalanız, dün gece hayatını kaybetti.

Yalanız için Alanyurt Yeni Mahalle Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yalanız'ın aile ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ile vatandaşlar katıldı. Yalanız'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Alanyurt Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BURSA'DA MUHTAR KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

BURSA'DA MUHTAR KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

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