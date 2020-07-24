Bursa'da motosikletten düşen kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosikletten düşen kişi yaralandı.
24.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:52
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosikletten düşen kişi yaralandı.
Cemal Löktaş yönetimindeki 16 AC 7553 plakalı motosiklet, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda ilerlerken iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırmasıyla devrildi.
Devrilen motosikletten düşen Löktaş, yaralandı.
Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Löktaş'ı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA