Bursa'da motosikletli çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nazmi G. (44) idaresindeki 16 V 0265 plakalı otomobil, Osmanbey Caddesi'nde Serhat N'nin (14) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Serhat N, yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Serhat N'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA