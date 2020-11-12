Motosikletle kamyon çarpıştı: 1 yaralı
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Motosikletle kamyon çarpıştı: 1 yaralı

12.11.2020 01:13 | Son Güncelleme: 12.11.2020 01:22

Bursa'da motosikletle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da motosikletle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İznik-Orhangazi yolunun 2. kilometresinde, Erdin Seymen'in (42) idaresindeki plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen Şaban Demirtaş'ın (54) yönetimindeki kamyon çarpıştı.

Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü Seymen ağır yaralandı. Seymen, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erdin Seymen, durumunun ağır olması nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Motosikletle kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Motosikletle kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Motosikletle kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Motosikletle kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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