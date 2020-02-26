Bursa'da motosiklete çarpan araç sürücüsü kayıplara karıştı
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Bursa'da motosiklete çarpan araç sürücüsü kayıplara karıştı

Bursa'da motosiklete çarpan otomobil kayıplara karıştı.

26.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:17
Bursa'da motosiklete çarpan araç sürücüsü kayıplara karıştı

'da motosiklete çarpan otomobil kayıplara karıştı. Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.


Kaza, ilçesi İzmir Yolu-Acemler Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, 69 yaşındaki Remzi Aslantekin idaresindeki 16 ABP 894 plakalı motosiklete çarptı. Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletin üstünden düşerek savrulan Aslantekin ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra kazazedeyi hastaneye kaldırdı. Polis ise kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik araştırma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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