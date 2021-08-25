Bursa'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Bursa'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Bursa'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Semih S. (22) idaresindeki 16 AEN 368 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan F.Z'ye (20) çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve F.Z, yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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