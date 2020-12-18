Motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirdi, o anlar saniye saniye kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirdi, o anlar saniye saniye kaydedildi

18.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:05

Motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirdi, o anlar saniye saniye kaydedildi Bursa'da elleri ceplerinde motosiklet kullanarak şerit değiştiren sürücü kendi canını tehlikeye attı.

Motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirdi, o anlar saniye saniye kaydedildi

BURSA - Bursa'da elleri ceplerinde motosiklet kullanarak şerit değiştiren sürücü kendi canını tehlikeye attı. Trafikte sürücülere de zor anlar yaşatan motosiklet sürücüsü kameraya yansıdı.

Bursa İzmir yolunda bir motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirerek trafikte yol aldı. Kendi canını tehlikeye atan sürücü, diğer araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Kafasında kaskının takılı olduğu ama gidonu tutması gerekirken ellerinin cebinde olması "pes" dedirtti. Bir araç içindeki vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde bir süre yolun sağından giden motosiklet sürücüsü daha sonra elleri cebinde sol şeride geçiş yapıyor.

Motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirdi, o anlar saniye saniye kaydedildi
Motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirdi, o anlar saniye saniye kaydedildi
Motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirdi, o anlar saniye saniye kaydedildi
Motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirdi, o anlar saniye saniye kaydedildi
Motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirdi, o anlar saniye saniye kaydedildi
Motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirdi, o anlar saniye saniye kaydedildi
Motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirdi, o anlar saniye saniye kaydedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ BATTAL AKTÜRK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Nilgün Belgün Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Neymar Falcao Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Dava Kredi Karar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirdi, o anlar saniye saniye kaydedildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:05:27. #1.14#
title