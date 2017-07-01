Bursa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim



BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Özellikle çalıntı motosikletleri ortaya çıkartmak için yapılan uygulamada, çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle artan motosiklet hırsızlıkları için 81 ilde, eş zamanlı olarak motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinde kurduğu sabit noktalarla, motosikletli sürücüleri durdurdu. Ekipler, motosikletin plaka, sigorta, ruhsat ve şasi numarlarını kontrol etti. Kaskını takmayan ve evrakları eksik olan motosiklet sürücülerine para cezası kesilirken çok sayıda motosiklet trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri, yaz aylarının gelmesiyle, motosiklet hırsızlıklarının arttığını bu sebeple bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirtti. Sabah erken saatlerinde başlayan uygulamanın, gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.