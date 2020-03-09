Bursa'da motosiklet sürücü ağır yaralandı
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Motosiklet, Bursa, 3. Sayfa

Bursa'da motosiklet sürücü ağır yaralandı

Bursa'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi.

09.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:28
Bursa'da motosiklet sürücü ağır yaralandı

Bursa'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücü ağır yaralandı.


Kaza, Akhisar Mahallesi Karalar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı inen Ercan V. idaresindeki plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet devrildi. Kaza sonucu düşen sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler Ercan V.'nin yardımına koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde taptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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