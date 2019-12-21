Bursa'da motosiklet kazası: 2 yaralı
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Bursa'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Bursa'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

21.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:50
Bursa'da motosiklet kazası: 2 yaralı

'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, üzerinde seyreden Tolga S. idaresindeki 34 GY 6163 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hakan B'nin kullandığı 16 H 5079 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza nedeniyle yere savrulan sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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