Bursa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Bursa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada Kamyonet ile Motosiklet çarpıştı.

09.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:31

Bursa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada Kamyonet ile Motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Ağaçişleri sanayi 24. sokak üzerinde meydana geldi. Abdullah K. idaresindeki 16 KNT 79 plakalı motosiklet ile Onur Ç. idaresindeki 16 KCN 13 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

Bursa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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