Bursa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evin önünden motosiklet çalan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evin önünden motosiklet çalan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Mahmudiye Mahallesinde ikamet eden Melih Ş, sabah işe gitmek için dışarı çıktığında evinin önüne park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine bölgedeki esnafların güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Melih Ş, motosikletinin sabaha karşı çalındığını tespit etti.

Melih Ş'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA