Bursa'da motosiklet fiyatına güvercin
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Bursa'da motosiklet fiyatına güvercin

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Celil Aksöz'ün baktığı Bursa Oynarı adı verilen cins güvercinler bugünlerde lüks bir motosiklete eşdeğer fiyatta.

Bursa'da motosiklet fiyatına güvercin
10.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:08

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Celil Aksöz'ün baktığı Bursa Oynarı adı verilen cins güvercinler bugünlerde lüks bir motosiklete eşdeğer fiyatta.

Bursa'da ikamet eden, Celil Aksöz'ün güvercin merakı yıllar önce evinin açık kalan penceresinden içeri giren güvercinle başladı. O günü anlatan Aksöz, " Evimin penceresinden giren o güvercin sayesinde onlarca güvercin sahibi oldum Güvercinlere merak sarıp bakmak isteyen varsa güvercinler çocuk gibi ilgi ister ve çok masraflıdır. Elimdeki güvercinler çifti 10-15 bin lira civarında tutuyor" dedi.

'Bursa Oynar' kuşu adı verilen kuşların sayıları az olduğu için Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden ilgi ve talep görüyor. Gökyüzünde sert uçuşlarının yanı sıra Osmanlı döneminde ve birçok savaş halindeki dönemlerde posta kuşu olarak görevlendirilen kuşların, bakımları özel ilgi ve masraflar gerektiriyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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