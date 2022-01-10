Bursa'da motosiklet cipe çarptı: 1 yaralı

BURSA (İHA) - Bursa'da sollama yapan motosiklet, dönmek isteyen cipe çarptı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Kumla- Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki cip, döneceği sırada arkasından gelen motosiklet cipe yandan çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü sürüklenerek yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsünün imdadına cip sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Cip sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cipin dönmek istediği esnada arkasından gelen motosikletin cipe çarptığı ve motosiklet sürücüsünün sürüklenerek yaralandığı görüldü. - BURSA