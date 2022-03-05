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Bursa'da motosiklet alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da motosiklet alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki bir kuryeye ait motosiklet bir anda alev aldı.

MUDANYA, BURSA (İHA) - Bursa'da seyir halindeki bir kuryeye ait motosiklet bir anda alev aldı. Şoför motosikleti bırakıp izlemekle yetindi. Motosiklet alev topuna dönerken sürücüsü canını zor kurtardı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu caddesi Esentepe Mevkisi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kuryeye ait bir motosiklet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Motosiklet sürücüsü aracını yol kenarındaki bariyerlere dayayıp uzaklaştı. Motosiklet kısa sürede alev topuna döndü. Yükselen dumanlar yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Motosikletin yanma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. - BURSA

Bursa'da motosiklet alev alev yandı

Bursa'da motosiklet alev alev yandı

Bursa'da motosiklet alev alev yandı

Bursa'da motosiklet alev alev yandı

Bursa'da motosiklet alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Motosiklet, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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