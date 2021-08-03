Bursa'da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı
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Bursa'da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı Bursa'da bir vatandaş, motorun üstüne motor koyarak taşıdı.

Bursa'da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı

BURSA - Bursa'da bir vatandaş, motorun üstüne motor koyarak taşıdı. Görenler gözlerine inanamadı.

Olay Kültürpark civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, motosikletinin üstüne başka bir motor koyarak taşıdı. Yoldan geçenlerin kameralarına yansıyan görüntüde görenler gözlerine inanamadı.

Bursa'da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı
Bursa'da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı
Bursa'da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı
Bursa'da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı
Bursa'da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı
Bursa'da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı
Bursa'da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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