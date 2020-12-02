Bursa'da mobilya yüklü tırın dorsesi devrildi
02.12.2020 23:01 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:04
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklü tırın dorsesinin devrilmesi sonucu, mobilya ürünleri kullanılmaz hale geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklü tırın dorsesinin devrilmesi sonucu, mobilya ürünleri kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de, Ufuk Ç. yönetimindeki 33 CCH 24 plakalı tırın dorsesi, dönüş esnasında tırdan ayrılarak devrildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken dorsedeki mobilya ürünleri kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek