Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretimi yapılan imalathanede çıkan yangın söndürüldü.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretimi yapılan imalathanede çıkan yangın söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Tepe Sokak'ta faaliyet gösteren 4 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İşletmede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

Yangın, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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