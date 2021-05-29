Bursa'da mobilya fabrikasının deposunun kimyasallar bölümünde çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'da mobilya fabrikasının deposunun kimyasallar bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da mobilya fabrikasının deposunun kimyasallar bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çalı Mahallesi Gri Cadde'deki bir fabrikanın deposunda kimyasalların olduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle depoda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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