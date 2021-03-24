Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (2) KONTROL ALTINA ALINDI
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Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (2) KONTROL ALTINA ALINDI

24.03.2021 02:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 02:34
Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (2) KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, önce fabrikanın yanındaki başka bir mobilya fabrikasına ardından da bir kumaş boyama fabrikasına sıçradı.

Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, önce fabrikanın yanındaki başka bir mobilya fabrikasına ardından da bir kumaş boyama fabrikasına sıçradı. Bölgeye destek için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından 3 fabrikadaki yangını da kontrol altına aldı. Yangın sonucu fabrikalarda ilk belirlemelere göre 50 milyon liralık hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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