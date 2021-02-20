Mobilya fabrikasında patlama sonucu yangın çıktı, bir işçi öldü, 6 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında meydana gelen patlamada, bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında meydana gelen patlamada, bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Akhisar Mahallesindeki bir mobilya fabrikasının kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Fabrikada patlama sonrası yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinden çıkarılan işçilerden İlhan Doğan'ın (47) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan E.A. (47), M.B. (25), A.K. (47), M.İ. (61), B.G. (25) ve D.A (25), olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek