Bursa'da mobilya fabrikasında korkutan yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey mahallesi Metal Sanayi'sinde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya fabrikasının 2'nci katında saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden işçiler, dışarıya çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen çalışanlardan Tuncer Bayındır (45) olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.Yangın sonucu mobilya fabrikasında maddi hasar oluşurken, itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı