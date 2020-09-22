Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasının üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasının üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak'taki 4 katlı bir mobilya fabrikasının en üst katındaki döşeme bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 5 araçla müdahale ettikleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek