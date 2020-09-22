Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasının üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
22.09.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasının üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak'taki 4 katlı bir mobilya fabrikasının en üst katındaki döşeme bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 5 araçla müdahale ettikleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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