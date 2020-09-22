Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasının üst katında çıkan yangın söndürüldü.
22.09.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:00
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasının üst katında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak'taki 4 katlı bir mobilya fabrikasının en üst katındaki döşeme bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 5 araçla müdahale ettikleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek