Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü, zarar 2 milyon TL
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Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü, zarar 2 milyon TL

17.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:59

Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü, zarar 2 milyon TLBURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü, zarar 2 milyon TL

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangının ardından küle dönen fabrikada yaklaşık 2 milyon TL'lik hasar meydana geldiği belirtildi.

Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü, zarar 2 milyon TL
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü, zarar 2 milyon TL
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü, zarar 2 milyon TL
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü, zarar 2 milyon TL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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