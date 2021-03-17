Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü, zarar 2 milyon TL
17.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:59
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü, zarar 2 milyon TLBURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında yangın çıktı.
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü, zarar 2 milyon TL
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangının ardından küle dönen fabrikada yaklaşık 2 milyon TL'lik hasar meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı