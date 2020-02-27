Bursa'da mobilya atölyesinde yangın
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Bursa'da mobilya atölyesinde yangın

Bursa'da bir mobilya dükkanında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

27.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:56
Bursa'da mobilya atölyesinde yangın

'da bir mobilya dükkanında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü.


Olay bugün Bursa'nın ilçesinde Yalıntaş 24 Nolu Sokakta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Şaban Gül'e ait Ecrin Gül Mobilya'da elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerinde itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşletmenin mobilya üretim yeri olması, yangının kısa sürede daha da büyümesi riskini beraberinde getirirken, hızlı müdahale ile tehlike önlendi. Yangının elektrik kontağındaki arızadan kaynaklandığı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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