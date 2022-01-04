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Bursa'da mobilya atölyesi yandı

Bursa'da mobilya atölyesi yandı
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kovukçınar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangının sıçrama ihtimaline karşı çevredeki bazı daireleri boşalttı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kullanılamaz hale gelen iş yerinde ekipler soğutma çalışması yaptı.

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AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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