04.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:02

Bursa'da, mobilya aksesuarları imalathanesinde yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya aksesuarları üretimi yapılan 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta bulunan, mobilya aksesuarları üretiminin yapıldığı 3 katlı binanın en üst katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sırasında bina, tahliye edilirken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, imalathanede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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