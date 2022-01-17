Bursa'da mısır sattığı arabasından akü ve tüp çalınan engellinin yüzünü güldürdüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, engelli gencin geçimini sağladığı mısır arabasından çalınan tüp ve akü ile bazı malzemeleri, İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği üyelerince temin edildi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, engelli gencin geçimini sağladığı mısır arabasından çalınan tüp ve akü ile bazı malzemeleri, İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği üyelerince temin edildi.

Kemalpaşa Mahallesi Bayraktar Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan ve sokakta mısır satarak geçimini sağlamaya çalışan bedensel engelli Onur Aşa'nın mısır arabasından akü ve tüp çalındı.

Polis ekipleri, engelli gencin malzemelerinin bulunması için çalışma başlattı.

Bu arada olayı duyan İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tatlı ve üyeleri, Aşa'yı evinde ziyaret etti. Engelli gencin birikmiş elektrik faturası ve kirasını ödeyen İHH üyeleri, mısır arabasından çalınan akü ve diğer malzemeleri de temin ederek kendisine teslim etti.

Ayrıca Aşa'ya İnegöl İHH İnsani Yardım Derneğince kışlık kıyafet alındığı ve 3 öğün yemeğinin de karşılanacağı bildirildi.

Aşa, gazetecilere, aracından birkaç kere hırsızlık yapıldığını belirterek, "Son paramla çalınan akü ve tüpü almıştım. Satacak malı alacak param kalmadı. İnşallah hırsızlar bir an önce yakalanır." dedi.