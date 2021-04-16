Bursa'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu şoför ile 4 yolcu yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu şoför ile 4 yolcu yaralandı.

Y.A. idaresindeki şehir içi yolcu taşıyan minibüs, Uludağ Üniversitesi bağlantı yolu kenarındaki direğe çarparak devrildi.

Yaralanan sürücü Y.A. ile yolcular H.G, A.E.Ç, H.Ö. ve G.T. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu