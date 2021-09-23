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Bursa'da, minibüse palalı saldırı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa'da, minibüse palalı saldırı kamerada

BURSA'da kimliği belirsiz kişi, elinde pala ile yol kenarındaki yolcu minibüsüne saldırdı.

BURSA'da kimliği belirsiz kişi, elinde pala ile yol kenarındaki yolcu minibüsüne saldırdı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, 152 Evler Metro İstasyonu, dolmuş duraklarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, elinde pala ile yol kenarındaki yolcu minibüsüne saldırdı. Yoldan geçenlerin müdahalesine tepki gösteren saldırgan, etrafındakilere de elindeki palayı savurdu. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Bursa'da, minibüse palalı saldırı kamerada

Bursa'da, minibüse palalı saldırı kamerada

Bursa'da, minibüse palalı saldırı kamerada

Bursa'da, minibüse palalı saldırı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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