Bursa'da minibüs ve dolmuşlara koronavirüs denetimi
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Bursa'da minibüs ve dolmuşlara koronavirüs denetimi

Bursa'da minibüs ve dolmuşlara koronavirüs denetimiBursa'da trafik ekipleri, minibüs ve dolmuşlarda maske ile sosyal mesafe denetimi yaptı.

02.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:45

Bursa'da minibüs ve dolmuşlara koronavirüs denetimi

Bursa'da trafik ekipleri, minibüs ve dolmuşlarda maske ile sosyal mesafe denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı bölgelerde oluşturdukları uygulama noktalarında minibüs ve dolmuşlara yönelik maske ile sosyal mesafe denetimi yaptı. Denetimlerde, sürücüleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uyaran ekipler, kurallara uymayan sürücülere ise ceza yazdı.

Polis ekipleri, maske ve mesafe denetiminin dışında trafik kurallarına uymayan sürücülere de ceza yazdı. Yolcu indirdikten sonra kapısını kapatmayan Bahadır Bayram'a 132 TL ceza yazıldı. Ceza tutanağını imzalayan Bayram, uygulamaların kendilerini memnun ettiğini belirterek, 'Bu uygulamalardan çok memnunuz. Can güvenliğimiz için böyle uygulamaların yapılması bizi mutlu ediyor. Ben, durakta yolcu indirdikten sonra kapımı kapatmaya fırsat bulamadım. Ekiplerimiz de kapının açık olduğunu görünce durdurdular. Önce beni uyardılar, daha sonra da ceza yazdılar. Dikkat etmemiz lazım' dedi.

Diğer yandan uygulamalarda 40 sürücüye kural ihlallerinden toplam 13 bin 201 TL ceza yazıldı.

Bursa'da minibüs ve dolmuşlara koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

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