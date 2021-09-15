Bursa'da minibüs, kamyona çarptı; araçta sıkışan sürücü yaralandı - Haberler
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Bursa'da minibüs, kamyona çarptı; araçta sıkışan sürücü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel
Bursa'da minibüs, kamyona çarptı; araçta sıkışan sürücü yaralandı

BURSA'da, minibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada sürücü İsmail Şahbaz (49), sıkıştığı araçtan ekipler tarafından yaralı kurtarıldı.

BURSA'da, minibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada sürücü İsmail Şahbaz (49), sıkıştığı araçtan ekipler tarafından yaralı kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Şahbaz, tedaviye alındı.

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Gemlik kavşağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa yönüne giden İsmail Şahbaz yönetimindeki 34 VM 6824 plakalı minibüs, Ahmet Hakan Çelik'in (50) kullandığı 34 JU 0927 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sürüklenen minibüs, kamyonla bariyerin arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışıp yaralanan Şahbaz, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı Şahbaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İsmail Şahbaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre sol şeridi kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa'da minibüs, kamyona çarptı; araçta sıkışan sürücü yaralandı

Bursa'da minibüs, kamyona çarptı; araçta sıkışan sürücü yaralandı

Bursa'da minibüs, kamyona çarptı; araçta sıkışan sürücü yaralandı

Bursa'da minibüs, kamyona çarptı; araçta sıkışan sürücü yaralandı

Bursa'da minibüs, kamyona çarptı; araçta sıkışan sürücü yaralandı

Bursa'da minibüs, kamyona çarptı; araçta sıkışan sürücü yaralandı

Bursa'da minibüs, kamyona çarptı; araçta sıkışan sürücü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bursa'da minibüs, kamyona çarptı; araçta sıkışan sürücü yaralandı - Haberler
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