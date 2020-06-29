Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
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Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralıBURSA'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

29.06.2020 23:44 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:50

Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

BURSA'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Umurbey-Moratoba Mahallesi yolunda meydana geldi. Umurbey Mahallesi'nden Muratoba Mahallesi yönüne giden G.B. yönetmindeki 16 ZM 881 plakalı minibüsle F.Ç.'nin kullandığı 16 NHH 35 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs ve traktör şarampole devrildi. Kazada, sürücüler ile minibüsteki N.B., S.B., O.G. ve G.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Umurbey-Moratoba yolu yol temizleme çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: DHA

Manşet

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